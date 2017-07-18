Робертсон покинул сбор «Халла» в Португалии, улетев на переговоры с «Ливерпулем»

Левый защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон, скорее всего, продолжит карьеру в «Ливерпуле». 23-летний футболист покинул сбор «Халла» в Португалии, чтобы встретиться с представителями «Ливерпуля» и уладить необходимые детали для завершения сделки, информирует Liverpool Echo.
Контракт Робертсона с «Халлом» истекает через год. Ранее сообщалось, что главный тренер «тигров» россиянин Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы он не покинул клуб бесплатно по окончании сезона. По неофициальным данным, сумма трансфера составит около £ 8 млн (€ 9,1 млн).
В минувшем сезоне Премьер-лиги Робертсон провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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