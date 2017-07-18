Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Робертсон покинул сбор «Халла» в Португалии, улетев на переговоры с «Ливерпулем»

18 июля 2017, вторник. 00:46. Футбол

Левый защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон, скорее всего, продолжит карьеру в «Ливерпуле». 23-летний футболист покинул сбор «Халла» в Португалии, чтобы встретиться с представителями «Ливерпуля» и уладить необходимые детали для завершения сделки, информирует Liverpool Echo.

Контракт Робертсона с «Халлом» истекает через год. Ранее сообщалось, что главный тренер «тигров» россиянин Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы он не покинул клуб бесплатно по окончании сезона. По неофициальным данным, сумма трансфера составит около £ 8 млн (€ 9,1 млн).

В минувшем сезоне Премьер-лиги Робертсон провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Астон Вилла» активировала пункт о выкупе трансфера игрока «Халла» Эль-Мухамади
Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ливерпуль Халл Сити Трансферы
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
01:34 Два клуба из Индии проявляют интерес к Бербатову
01:24 В. Денисов: тем, кто видел эпизод с Луисом Адриано в повторе, всё понятно
01:19 Зинченко: Головину стоит уехать в Европу, и чем раньше, тем лучше
00:56 В. Денисов: пока тяжело говорить о сроках возвращения, я только начал пробежки
00:46 Робертсон покинул сбор «Халла» в Португалии, улетев на переговоры с «Ливерпулем»
00:42 Езерский: в «Зените» Луческу не дали проявить себя, Мирча давно всем всё доказал
00:33 Пирес: Лемар уже сейчас один из лучших французских футболистов, он умеет всё
00:31 «Зенит» отказался отдавать Хави Гарсию в «Бордо» на правах аренды
00:29 Данилова: думаю, я поседела в конце матча с Италией — не могла на это смотреть!
00:22 Адебайор рассказал, почему перестал общаться со своей семьёй
00:11 Щербак: у меня аж дрожь пробежала по телу после 1-го гола женской сборной России
00:03 «Мидлсбро» купил форварда «Ноттингем Форест» за рекордную сумму для клуба
17 июля 2017, понедельник
23:44 Л. Диарра перешёл в «Аль-Джазиру»
23:44 Гиггз: я готов тренировать даже клуб из четвёртого дивизиона Англии
23:43 Брат Доннаруммы: докажу на поле, чего я стою
23:38 Дзенга: «Интеру» нужен топ-трансфер, чтоб обнадёжить фанатов после трат «Милана»
23:35 Собещук: хабаровчане идут смотреть матч, а не выпендриваться на трибунах
23:28 Пятов: никакой завышенной самооценки у игроков «Шахтёра» нет
23:12 Луческу объяснил, зачем посетил матч «Фенербахче» — «Атлетик» Б
23:03 Линекер: если кто-то заплатит за Игуаина € 100 млн, то футбол точно сошёл с ума
22:57 Диавара: «Наполи» готов вручить Неаполю подарок, которого он заслуживает
22:37 Данни: я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против этого клуба
22:34 Источник: «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за Неймара € 222 млн
22:32 Гиггз: в «Манчестер Юнайтед» Лукаку потребуется толстая кожа
22:12 Чемпион мира—2006 Дзаккардо ищет новый клуб с помощью LinkedIn
22:10 Болельщики киевского «Динамо» во время матча с «Шахтёром» бросали на поле бананы
22:08 Фаулер: АПЛ прекрасна — нужно потратить £ 200 млн, чтобы просто не упасть ниже
21:57 Давид Луис: для меня удовольствие всякий раз бывать в Азии
21:56 Росгвардия задержала около 30 тыс. человек во время Кубка конфедераций
21:40 «Томь» объявила о продлении контракта с Соболевым
21:30 Дьяков: «Динамо» предлагало снизить оклад во много раз, а потом сослало в дубль
21:28 Мата: вряд ли «МЮ» купит вслед за Лукаку Морату, но в футболе всё резко меняется
21:17 «Валенсия» интересуется Родриго Кайо, на которого претендует «Зенит»
21:11 Ротань: думал, я уже никуда из УПЛ не поеду, но оказался за границей в 35 лет
20:56 «Ахмат» объявил о переходе Торже в «Карабюкспор» на правах аренды
20:55 Женская сборная России обыграла Италию в первом туре Евро-2017
20:50 «Краснодар» заплатил за Андрея Ивана € 3 млн
20:41 Экс-полузащитник «Рубина» Вакасо продолжит карьеру в «Алавесе»
20:38 Харт прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
20:31 Де Лаурентис: нужно сократить Серию А до 16 команд, одна из них будет вылетать
20:24 Вышел первый выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»
20:13 Самедов: о задаче на Лигу чемпионов игрокам «Спартака» пока не говорили
20:12 Тотти подтвердил, что в следующем сезоне будет директором «Ромы»
20:09 Сына Ди Ливио дисквалифицировали до октября за следы марихуаны в допинг-тесте
20:02 «Астон Вилла» активировала пункт о выкупе трансфера игрока «Халла» Эль-Мухамади
Все новости RSS
Партнерский контент
Способен ли Канунников усилить "Спартак"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017