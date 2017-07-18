В. Денисов: пока тяжело говорить о сроках возвращения, я только начал пробежки

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, который в начале июня успешно перенёс операцию в Германии в связи с полученной в конце сезона травмой спины, ответил на вопросах о сроках возвращения на поле.
«Пока тяжело об этом говорить. Пробую что-то новое, определённую нагрузку на разные части тела. Каждый день проверяем реакцию. Только недавно начал совершать небольшие пробежки. Надеюсь, в ближайшее время станет лучше. Конечно, надеюсь вернуться в строй до зимнего перерыва», — сказал В. Денисов в эфире программы «Футбол России».
ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на 21 июля