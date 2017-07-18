В. Денисов: тем, кто видел эпизод с Луисом Адриано в повторе, всё понятно

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком» со счётом 1:2 ДВ. В частности, Денисов вспомнил эпизод во втором тайме со столкновением нападающего красно-белых Луиса Адриано и полузащитника красно-зелёных Дмитрия Тарасова.
«Товарищеские матчи — это одно, а здесь уже эмоции были другие. Это была первая игра сезона, и сразу такая важная, битва за трофей, надо было выкладываться больше чем на сто процентов. Думаю, все устали. Судейство комментировать не хочу и не буду. Тем, кто видел обсуждаемый эпизод встречи (когда не удалили Луиса Адриано. — Прим. „Чемпионата“) в повторе, всё понятно», — сказал В. Денисов в эфире программы «Футбол России».
Мутко: не пойму, в каком моменте судья решил исход Суперкубка, просто играйте