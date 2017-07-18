Два клуба из Индии проявляют интерес к Бербатову

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Болгарии Димитар Бербатов может перейти в один из клубов чемпионата Индии. Как сообщает Sportskeeda, интерес к 36-летнему футболисту проявляют «Дели Динамос» и «Атлетико де Колката».
Наличие предложений из Индии подтвердили в футбольном агентстве, которое представляет интересы игрока.
Последним клубом Бербатова был греческий ПАОК, который он покинул по окончании сезона-2015/16. В феврале этого года болгарин заявил, что пока не собирается завершать карьеру.