Карпин: «Спартак» может стать чемпионом второй сезон подряд

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ. По мнению специалиста, за чемпионский титул, помимо его бывшего клуба, будут бороться ЦСКА и «Зенит».
«Тройка лидеров не изменится — «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России. Кому-то ещё сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту»? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар». Не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у неё уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.
«Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны. Для этого красно-белым нужно выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей — в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных», — приводят слова Карпина «Известия».