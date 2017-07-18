Тренер сборной Румынии: переход Ивана в «Краснодар» — начало большой карьеры

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум положительно оценил переход 20-летнего нападающего румынской национальной команды Андрея Ивана из клуба «Университатя» (Крайова) в «Краснодар».
«Это начало большой карьеры. Надеюсь на его дальнейший прогресс в «Краснодаре», — сказал немецкий специалист в интервью Digi Sport.
Румынские СМИ обнародовали детали трансфера. Сумма сделки составила € 3 млн. Ещё € 1 млн «Краснодар» выплатит «Университате» в качестве бонусов в случае достижения Иваном определённых успехов. Кроме того, по информации Gazeta Sporturilor, «Университатя» получит 25% от трансфера в случае продажи «Краснодаром» футболиста в будущем. Что касается личного контракта Ивана, то он рассчитан на пять лет, а его зарплата, по разным данным, составит от € 400 тыс. до € 550 тыс. в год.
«Это хорошая сумма как для клуба «Университатя», так и для игрока. Он заслужил такую зарплату своей работой», — заключил Даум.
В составе клуба «Университатя» Андрей Иван сыграл 101 матч, забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.