Ари: игра за Суперкубок была агрессивной со стороны и «Локомотива», и «Спартака»

Бразильский форвард «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в Суперкубке России (1:2 ДВ).
«Я, также как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Тем не менее стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем — это футбол.
Безусловно, когда играешь против такого большого клуба, как «Спартак», ты мотивирован больше. Но для меня каждая игра крайне принципиальна. Прошедший же матч был очень тяжёлым для нас. В начале казалось, что нам по силам одержать победу, мы много прессинговали и в целом выглядели неплохо. Но потом мы допустили две обидные ошибки, которые и привели к забитым голам. А в таких ответственных матчах со столь грозным соперником нельзя терять концентрацию ни на секунду.
Игра со стороны обеих команд была агрессивной, но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби — это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата», — приводят слова Ари «Известия».