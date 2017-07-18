Россия выиграла у Италии в первом туре Евро среди женщин. Голы и лучшие моменты

17 июля сборная России провела стартовый матч группового раунда женского чемпионата Европы — 2017 в Нидерландах, в котором одержала победу над национальной командой Италии со счётом 2:1.
Официальный аккаунт Eurosport UK в «Твиттере» разместил видео голов и опасных моментов.
Россиянки вышли вперёд на 9-й минуте, когда Елена Данилова точно пробила в ближний нижний угол из-за пределов штрафной.
На 26-й минуте Екатерина Сочнева выполнила подачу углового, а Елена Морозова головой отправила мяч в сетку — 2:0.
На 88-й минуте Илария Мауро сократила отставание в счёте — 1:2.
Через минуту итальянкам удалось отправить мяч в ворота россиянок, но гол не был зафиксирован из-за офсайда.
В добавленное ко второму тайму время у сборной Италии была отличная возможность сделать счёт равным, но вратарь российской команды Татьяна Щербак сделала красивый и важный сэйв, после которого Эльвира Зиястинова успела вынести мяч с ленточки.
Это первая победа россиянок за всю историю участия команды в финальных раундах чемпионатов Европы. Следующий матч российская команда проведёт 21 июля. Соперник – сборная Швеции, которая в первом туре сыграла вничью с немецкими футболистками (0:0).