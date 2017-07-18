Шавло: новых трансферов «Спартака» стоит ждать ближе к Лиге чемпионов

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые ещё могут приобрести новых футболистов этим летом, но произойдёт это ближе к закрытию трансферного окна.
«Трансферный рынок сейчас перегрет, поэтому трудно найти качественных игроков за адекватные деньги. Наверняка «Спартак» будет усиливаться, но вынужден выверять каждый шаг, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Плюс финансовый фейр-плей УЕФА сдерживает. Поэтому новых трансферов стоит ждать ближе к Лиге чемпионов и закрытию летнего трансферного окна, когда футболисты и их агенты будут в более жёстких временных рамках по трудоустройству, поэтому станут чуть сговорчивее», — приводят слова Шавло «Известия».
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