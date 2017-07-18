Экс-нападающий «МЮ» и «Атлетико» Форлан может продолжить карьеру в Норвегии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала» и «Атлетико» Диего Форлан может продолжить карьеру в «Саннефьорде». Об этом сообщил скаут норвежского клуба Терье Ливрод.
«Я знаю Диего уже много лет и могу подтвердить, что он готов к переходу в „Саннефьорд“. Мы работаем над сделкой. У нас есть возможность подписать его, но речь идёт о больших деньгах, и нам надо быть реалистами. Несмотря на то, что Форлану 38 лет, он остаётся самым большим профессионалом из всех, что я видел. Он может добавить нашей команде креатива. Диего находится в хорошей форме, несмотря на то, что не играл шесть месяцев», — приводит слова Ливрода NRK.
Последним клубом 38-летнего Форлана был индийский «Мумбаи Сити».
Форлан: были предложения из Англии, но там я готов играть только за один клуб