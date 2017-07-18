«Висла» согласовала условия контракта с вратарём «Зенита» Васютиным

Голкипер «Зенита» Александр Васютин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Висле» из Плоцка, сообщает Polski Sport. По данным источника, польский клуб уже согласовал условия личного контракта с 22-летним футболистом.
В настоящее время Васютин выступает на правах аренды в «Лахти» и считается одним из самых надёжных голкиперов чемпионата Финляндии. В нынешнем сезоне на счету россиянина 17 матчей, в которых он пропустил 11 голов, проведя 7 матчей на ноль.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в «Брагу» на правах аренды.