Бывший хавбек ЦСКА Карвальо станет игроком клуба бразильской Серии В

34-летний хавбек Даниэл Карвальо, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, подпишет контракт с клубом «Оэсте», выступающим в бразильской Серии В, сообщает Globo Esporte.
Бразильский игрок некоторое время тренировался с клубом «Баруэри», после чего отправился в «Оэсте», после 14 туров занимающий в турнирной таблице Серии В 11-ю строчку.
За ЦСКА футболист выступал с 2004 по 2009 год, став одним из ключевых игроков в составе команды, выигравшей Кубок УЕФА в сезоне-2004/05. Также за свою карьеру он играл за «Интернасьонал», «Аль-Араби», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Крисиуму», «Ботафого», «Гояс» и «Пелотас».