Болельщик сбил дрон во время футбольного матча в Аргентине

Финальный матч аргентинского Торнео Федераль между «Химнастия Мендоса» и «Атлетико Митре» оказался примечателен не только своим результатом.
Один из болельщиков швырнул на поле рулон бумаги, но угодил в пролетающий дрон, сбив аппарат.
Посмотреть видео также можно в «инстаграме» Planeta Gol.
«Химнастия», уступившая в первом матче со счётом 0:1, вторую игру завершила победой — 3:2. Исход противостояния определился в серии пенальти, которую лучше провели игроки «Атлетико». Команда из Митре завоевала путёвку в Примеру В на следующий сезон.