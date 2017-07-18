Бэйл: критика в адрес Роналду, Бензема и меня — лишь частные мнения

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о критическом отношении к его игре любителей футбола в минувшем сезоне. Болельщики также высказывали недовольство игрой нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема.
«Критика в адрес Роналду, Бензема и меня — лишь частные мнения. Все вправе выражать свою точку зрения, но факты говорят сами за себя. Люди могут говорить, но решения принимает тренер. Я сам чувствую себя на поле комфортно рядом с Криштиану и Бензема. Мы уже некоторое время играем вместе и добились многих успехов. Тренер сам решит, как должна играть команда, а мы будем делать всё возможное, чтобы воплотить его идеи в жизнь», — приводит слова Бэйла Marca.
Бэйл: знаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе «Реала»