Бош: слухи об Обамейянге? Они бессмысленны

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал последние слухи, касающиеся нападающего команды Пьер-Эмерика Обамейянга. Судьба габонского футболиста в немецком клубе продолжает оставаться неясной, а сам голландский специалист не придаёт большого значения слухам и предположениям о будущем игрока.
«Слухи об Обамейянге? Они будут до конца августа. И не только насчёт него, но и относительно других футболистов. Однако они бессмысленны», — приводит слова Боша интернет-портал Goal.
На днях исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что клуб готов ждать ещё несколько дней предложений по Обамейянгу. Он подчеркнул, что ни один клуб не делал официального предложения «Боруссии».