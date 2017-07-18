Мирабелли: борьба за Морату может возобновиться, но только на условиях «Милана»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил информацию о том, что его клуб заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты. Однако он подчеркнул, что в возможном переговорном процессе с «Королевским клубом» итальянский гранд намерен диктовать свои условия.
«Мы следим за Моратой с первого же дня этого трансферного окна. Он выразил готовность перейти в наш клуб, но потом появились сложности. Они были обусловлены и тем, что в борьбу за него включились другие клубы. Это привело к тому, что процесс приостановился. Борьба за Морату может возобновиться, но только на условиях «Милана», — цитирует Мирабелли Premium Sports.
Ранее сообщалось, что «Милан» предлагает Морате зарплату в размере € 10 млн в год.
«Милан» предложил Морате € 10 млн в год