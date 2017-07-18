«Манчестер Сити» предложил £ 2,6 млн за Рейну, «Наполи» требует £ 4,5 млн

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение о покупке голкипера «Наполи» Пепе Рейны. По информации Mirror, англичане предложили за 34-летнего игрока £ 2,6 млн, однако неаполитанцы ответили отказом, рассчитывая получить не менее £ 4,5 млн.
В случае если трансфер состоится, «горожане» готовы будут выслушать предложения по Клаудио Браво. Чилиец перешёл в команду Хосепа Гвардиолы прошлым летом, но за прошедший сезон не впечатлил тренерский состав, допустив много ошибок.
В «Манчестер Сити» Рейна должен стать сменщиком Эдерсона, который был подписан из «Бенфики» в июне.