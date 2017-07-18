Дьяков: покинуть родную страну — серьёзный шаг, но я решил на это пойти

Защитник Виталий Дьяков, который недавно покинул московское «Динамо», рассказал, как оказался в «Сивасспоре».
«Суперпредложений из России мне не поступило: звали команды из ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ. Томск послужил мне хорошим примером, поэтому я в России оставаться не хотел. Покинуть родную страну — серьёзный шаг, но я решил на это пойти. Очень интересно попробовать свои силы в другом чемпионате. Тем более я уехал не на Мальту или в Сан-Марино, а в достаточно сильное первенство Турции», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Экс-защитник «Динамо» Дьяков перешёл в «Сивасспор»