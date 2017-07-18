Вальверде: продление контракта Иньесты? Я не способен предсказывать будущее

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что ещё не знает, продлит ли полузащитник Андрес Иньеста контракт с каталонским клубом. Одновременно он подчеркнул, что многого ждёт от футболиста сборной Испании.
«Продление контракта Иньесты? Было бы очень рано проявлять беспокойство по этому вопросу. Я не способен предсказывать будущее. Надеюсь, что он будет активен и очень полезен команде. А потом посмотрим, как будет развиваться сезон. Очень сложно найти другого футболиста такого уровня», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
Действующий контракт 33-летнего Иньесты с сине-гранатовыми в силе до лета 2018 года.
Иньеста: я всегда говорил, что хотел бы играть в «Барселоне» до конца карьеры