Новичок «Краснодара» Андрей Иван эмоционально попрощался с бывшей командой

20-летний нападающий сборной Румынии Андрей Иван, перешедший из клуба «Университатя» (Крайова) в «Краснодар», эмоционально попрощался с бывшей командой, сообщают румынские СМИ.
«Я прощаюсь с болельщиками, коллегами и всеми, кто поддерживал меня все эти прекрасные годы в составе клуба «Университатя». Спасибо вам за все совместные моменты и эмоции. Не прощаюсь, потому что ещё вернусь! «Университатя», я люблю тебя так, как любит меня моя мать», — заявил Иван, прощаясь с командой.
В составе клуба «Университатя» Андрей Иван сыграл 101 матч, забил 19 голов и сделал 13 голевых передач.
Новичок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после гола