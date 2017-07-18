В Турции сообщили, что «Спартак» заинтересован в приобретении Нойштедтера

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной России и «Фенербахче» Романа Нойштедтера, утверждает издание Sporundibi. Отмечается, что красно-белые отравили в стан турецкого клуба запрос по поводу 29-летнего футболиста.
По информации источника, «Фенербахче» не против расстаться с Нойштедтером, так как клубу необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.
Нойштедтер после того, как получил паспорт Российской Федерации, сыграл за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года. Ранее хавбек выступал за «Шальке», «Боруссию» (М) и «Майнц».
Нойштедтер: как-то в сборной мне дали плохой пас и сказали: «Это русский футбол»