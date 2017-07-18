Шмельцер считает, что ему будет трудно вернуться в сборную Германии при Лёве

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что не питает больших иллюзий насчёт возвращения в сборную Германии. Мысли 29-летнего игрока обусловлены личностью главного тренера действующих чемпионов мира Йоахима Лёва. Последний не вызывает Шмельцера в национальную команду с марта 2014 года.
«С тех пор как Лёв продлил свой контракт с немецким футбольным союзом, для меня будет сложно играть в сборной. Выступление в национальной команде для меня всегда было бы актуальной темой, поскольку нет для футболиста ничего лучшего, чем игра за сборную Германии. В любом случае я сохраняю спокойствие и не напряжён», — цитирует Шмельцера BIld.
Контракт Лёва с немецким футбольным союзом в силе до 2020 года.
Шмельцер хочет завершить карьеру в «Боруссии» Д