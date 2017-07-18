Клопп: Старридж находится в лучшей форме за всё время моей работы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о физическом состоянии Дэниеля Старриджа в преддверии товарищеского матча с «Кристал Пэлас».
«Дэниел может быть частью всей предсезонной подготовки. За всё время моей работы в «Ливерпуле» Старридж находится в лучшей форме.
Что касается матча с «Кристал Пэлас», мы должны сфокусироваться на игре, вероятно, это будет интенсивная игра для обеих команд. Исходя из опыта последних лет я ожидаю прогресса от своих футболистов.
Хендерсон? Он готов и нуждается в игровой практике. Это важный игрок для нас», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится 19 июля. Начало — в 15:30 мск.
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