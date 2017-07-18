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Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве посла клуба

18 июля 2017, вторник. 10:11. Футбол

Нападающий Уэйн Руни, недавно перешедший в «Эвертон», может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве посла клуба. Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы готовы предложить форварду эту роль, которая будет схожа с той, что занимает бывший наставник «МЮ» Алекс Фергюсон.

Ранее 31-летний футболист в статусе свободного агента подписал контракт с «ирисками» до 2019 года. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.

«Эвертон» объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед»
Источник: Manchester Evening News Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Эвертон Уэйн Руни
Новости. Футбол
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