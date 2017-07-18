Деулофеу не примет участия в сборе «Барселоны» из-за проблем с мышцами

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу не сможет принять участие в сборе команды, который пройдёт в США. Информацию об этом подтвердил и главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде.
«Деулофеу испытывает проблемы с мышцами. Думаю, что он сможет быть полезен команде, но ещё не знаю, в какой мере», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее Деулофеу выразил удовлетворение тем, что вернулся в испанский гранд. Он является воспитанником «Барселоны», из которой в 2015 году перешёл в «Эвертон». Вторую половину минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Милане». Форвард сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Деулофеу: жаль, что в «Барселоне» у меня не было возможности проявить себя