«Ювентус» предложил «Роме» Куадрадо в обмен на Маноласа

«Ювентус», который проявляет интерес к защитнику «Ромы» Костасу Маноласу, готов включить в сделку полузащитника Хуана Куадрадо. Туринцы на прошлой неделе продали в «Милан» Леонардо Бонуччи и теперь находятся в поисках защитника.
«Ювентус» решил пойти на такой шаг, чтобы снизить стоимость Маноласа, пишет Calciomercato.com. В Турине считают, что Куадрадо мог бы занять место Мохамеда Салаха, которого римляне продали в «Ливерпуль», но «Рому» такой вариант не устраивает.
Напомним, что в мае «Ювентус» выкупил права на Хуана Куадрадо у «Челси». Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Маноласа за € 40 млн.
«Ювентус» и «Рома» провели переговоры по Маноласу