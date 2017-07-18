Обамейянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, в услугах которого заинтересован «Милан», готов перебраться в Италию. Gazzetta dello Sport сообщает, что габонский футболист согласен пойти на понижение оклада, чтобы выступать за россонери.
Ранее Пьер-Эмерик Обамейянг просил зарплату в размере € 13 млн в год, но теперь готов снизить требования до € 8 млн, если «Милан» сможет договориться с «Боруссией».
Если переход Обамейянга состоится, то он может стать самым высокооплачиваемым игроком Серии А, хотя источник отмечает, что новичок «Милана» Леонардо Бонуччи также будет получать € 8 млн в год.
Бош: слухи об Обамейянге? Они бессмысленны