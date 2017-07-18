Гётце: оставляю прошлое позади и смотрю вперёд

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не концентрируется на проблемах прошлого. Футболист сборной Германии выразил надежду, что в очередном сезоне ему удастся показать игру соответствующего уровня.
«Передо мной не стояла лёгкая задача. Я пять месяцев проходил реабилитационный процесс и столько же времени не имел возможности тренироваться с командой. Проделал много беговой и силовой работы. Я оставляю прошлое позади и смотрю вперёд. Новый сезон будет важен для меня», — приводит слова Гётце интернет-издание Sport1.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.
Гётце поделился ощущениями от игры после длительного перерыва