Спортивный директор «Барселоны»: ни один клуб не заплатит отступных Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой «ПСЖ» желает приобрести нападающего каталонского клуба Неймара. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за форварда отступные в размере € 222 млн.
«У нас нет предложений по футболистам команды. Неймар не покинет нас, ни один клуб не заплатит его отступных», – цитирует Фернандеса Mundo Deportivo.
Действующий контракт 25-летнего Неймара с «Барселоной» в силе до лета 2021 года.
Источник: «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за Неймара € 222 млн