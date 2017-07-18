Президент федерации футбола Испании задержан по подозрению в коррупции

Испанская полиция задержала президента федерации футбола страны Анхеля Марию Вильяра вместе с его сыном Горкой, сообщает EFE.
Вильяр задержан в контексте антикоррупционной операции, осуществляемой соответствующими органами. Он и его сын подозреваются в коррупционной деятельности, фальсификации документов и незаконном присвоении. Операция производится под контролем судьи национального суда Испании Сантьяго Педраса.
Вильяр возглавляет федерацию футбола Испании с 1988 года. Он является также вице-президентом ФИФА.