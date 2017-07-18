«Лудогорец» хочет пригласить Луческу на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Лудогорец». Как сообщает Digi Sport со ссылкой на болгарские СМИ, действующий чемпион Болгарии заинтересован в сотрудничестве с румынским специалистом, однако главным вопросом на данный момент является заработная плата Луческу.
Отмечается, что сотрудничество может не состояться по причине высокого оклада Луческу. На посту наставника «Лудогорца» румын может сменить Георги Дерменджиева, который возглавляет болгарскую команду с 2015 года.
Также, по сообщению СМИ, в услугах румынского тренера заинтересован «Галатасарай».
Луческу был готов покинуть «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип