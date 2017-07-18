Погребняк: думаю, в эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о спорном эпизоде между форвардом «Спартака» Луисом Адриано и полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в матче за Суперкубок России (2:1). Стычка произошла в дополнительное время при счёте (0:0), но арбитр не стал удалять никого из игроков, а на 101-й минуте Адриано забил гол.
«Команда сыграла мощно. Это действительно был «СуперСпартак», как бы странно это ни звучало из моих уст. Луис Адриано угрожал воротам Гилерме все 120 минут и забил гол, это говорит о том, что он хорошо готов к сезону. Ну а поставивший точку в матче Промес доказал свой класс ещё в прошлом сезоне, и его отъезд в Европу не за горами.
Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: один конкретный матч решал судьбу трофея, и команды должны были доиграть в равных составах. В чемпионате это была бы красная карточка для Адриано», — рассказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.