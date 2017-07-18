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Погребняк: думал, у нас с Кокориным будет ударная связка в «Динамо»

18 июля 2017, вторник. 12:20. Футбол

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, каким был нынешний форвард «Зенита» Александр Кокорин в 2015 году, когда Погребняк перешёл в московский клуб из «Рединга». Кокорин играл в «Динамо» с 2008 по 2013 и с 2013 по 2016 год.

«Тогда я думал, что Саша уедет в Европу, варианты были. Мы мало поиграли вместе, но, когда я ехал в «Динамо», думал, что у меня будет ударная связка с лучшим нападающим России на тот момент и благодаря этому клуб попадёт в еврокубки. В итоге всё сложилось несколько иначе», — рассказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Александр Кокорин Павел Погребняк
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18 июля 2017, вторник
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