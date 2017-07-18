«Халл Сити» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Робертса за £ 10 млн

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон всё ближе к переходу в «Ливерпуль». 23-летний футболист ранее покинул сбор «тигров» в Португалии, чтобы встретиться с представителями мерсисайдского клуба и уладить необходимые детали для завершения сделки.
Sky Sports сообщает, что «Халл Сити» и «Ливерпуль» уже согласовали трансфер защитника. Мерсисайдцам предстоит заплатить за Робертса £ 10 млн (около € 11,3 млн).
Ранее сообщалось, что главный тренер «тигров» россиянин Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы он не покинул клуб бесплатно по окончании сезона.
Робертсон покинул сбор «Халла» в Португалии, улетев на переговоры с «Ливерпулем»