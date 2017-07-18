Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Халл Сити» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Робертса за £ 10 млн

18 июля 2017, вторник. 12:39. Футбол

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон всё ближе к переходу в «Ливерпуль». 23-летний футболист ранее покинул сбор «тигров» в Португалии, чтобы встретиться с представителями мерсисайдского клуба и уладить необходимые детали для завершения сделки.

Sky Sports сообщает, что «Халл Сити» и «Ливерпуль» уже согласовали трансфер защитника. Мерсисайдцам предстоит заплатить за Робертса £ 10 млн (около € 11,3 млн).

Ранее сообщалось, что главный тренер «тигров» россиянин Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы он не покинул клуб бесплатно по окончании сезона.

Робертсон покинул сбор «Халла» в Португалии, улетев на переговоры с «Ливерпулем»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ливерпуль Халл Сити Трансферы
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
14:03 Кришито: перелёт в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни
13:58 Агент Канунникова может получить от «Спартака» до € 4 млн подъёмных
13:55 Президент «Факела»: все задолженности перед игроками будут погашены к концу июля
13:52 Вандерсон: были варианты в Турции и Греции, но Москва – лучший вариант
13:42 Анчелотти: если Хамес заслужит играть, он будет играть, если нет — сядет в запас
13:40 Фёллер: Лига чемпионов — приоритетная цель для «Байера»
13:35 Карасёв — о видеоповторах: в ФНЛ уже просили, показывали жест — чертили экран
13:26 Карасёв: постараемся, чтобы после игры «Динамо» — «Спартак» не говорили о судьях
13:13 Де Шильо покинул расположение «Милана», чтобы завершить переход в «Ювентус»
13:12 Гётце: больше всего своей игрой на меня похож Иньеста
13:09 Посол чемпионата мира—2018 Лопырёва и Басков поженятся в Грозном 5 октября
13:08 Агент: существует вероятность, что «Зенит» купит Ригони, ведутся переговоры
12:49 «Ювентус» сообщил о прибытии голкипера «Арсенала» Щенсны
12:48 Бонавентура: переход Бонуччи – фантастика, не думал, что это произойдёт
12:46 Бош: не согласен, что у «Боруссии» Д нет солидной обороны
12:39 «Халл Сити» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Робертса за £ 10 млн
12:37 Кировское «Динамо» снялось с первенства ПФЛ из-за недостатка финансирования
12:36 «Кальяри» объявил о продлении контракта с Боррьелло
12:26 «Дженоа» арендовал форварда «Милана» Лападулу
12:24 Представитель «ПСЖ»: у Неймара огромная сумма отступных, нужно быть реалистами
12:20 Погребняк: думал, у нас с Кокориным будет ударная связка в «Динамо»
12:02 ЦСКА и «Локомотив» рассудит бригада Карасёва
12:00 Румменигге не исключает новых приобретений для «Баварии»
11:58 Вандерсон: если забью гол «Краснодару» — будет тяжело праздновать
11:42 Погребняк: думаю, в эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно
11:32 «Лудогорец» хочет пригласить Луческу на пост главного тренера
11:20 Перед игроками и сотрудниками «Томи» погасили пятимесячные задолженности
11:15 Глава испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции
11:09 Алейкс Видаль отклонил предложение «Ювентуса»
11:07 «Локомотив» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
11:02 Спортивный директор «Барселоны»: ни один клуб не заплатит отступных Неймара
10:58 Марез договорился с «Ромой», теперь дело за клубами
10:54 Гётце: оставляю прошлое позади и смотрю вперёд
10:33 «Байер» не отпустит голкипера Лено в «Наполи»
10:31 Обамейянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»
10:22 «Динамо» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
10:19 «Ювентус» предложил «Роме» Куадрадо в обмен на Маноласа
10:16 Деулофеу не примет участия в сборе «Барселоны» из-за проблем с мышцами
10:11 Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве посла клуба
10:10 Лукаку: я пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы забивать голы
10:06 Кейлор Навас призвал игроков «Реала» к скромности
09:47 Румменигге считает, что Анчелотти стал работать как Хайнкес
09:43 «Милан» – «Боруссия Д»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:20
09:41 Клопп: Старридж находится в лучшей форме за всё время моей работы в «Ливерпуле»
09:33 Моуринью: Мата может пропустить неделю, у Дармиана ничего серьёзного
Все новости RSS
Партнерский контент
Способен ли Канунников усилить "Спартак"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017