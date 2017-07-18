Гётце: больше всего своей игрой на меня похож Иньеста

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце назвал тех футболистов, игрой которых всегда восхищался. Футболист сборной Германии отметил таких игроков, как экс-хавбек мадридского «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник каталонской команды Андрес Иньеста.
«Раньше я восхищался несколькими игроками, выступавшими в середине поля. Например, это Зидан или Иньеста. Но можно кое-что подсмотреть и у таких игроков, как Роналду и Месси. Определённо больше всего своей игрой на меня похож Иньеста. Больше всего я могу идентифицировать себя именно с ним», — цитирует Гётце интернет-портал Goal.
Гётце: оставляю прошлое позади и смотрю вперёд