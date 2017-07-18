Фёллер: Лига чемпионов — приоритетная цель для «Байера»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер обозначил задачи команды в предстоящем сезоне. Фёллер, в частности, подчеркнул, что команде предстоит добиться права участия в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов — приоритетная цель для „Байера“. А минимальной задачей является завоевание права участия в Лиге Европы. Наша команда должна ставить перед собой только высокие цели», — приводит слова Фёллера Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
По итогам последнего сезона «Байер» в чемпионате Германии занял 12-е место, заработав 41 очко.
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