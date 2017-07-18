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Анчелотти: если Хамес заслужит играть, он будет играть, если нет — сядет в запас

18 июля 2017, вторник. 13:42. Футбол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал переход Хамеса Родригеса из «Реала». Специалист ответил на вопрос одного из журналистов, был ли колумбиец приглашён на место Томаса Мюллера.

«Конечно, мы не приглашали Хамеса на место Мюллера. Если вы так считаете, то должны думать, что он может заменить Тьяго, потому что он играет в центре. Хамес способен играть справа или слева, значит, он может заменить Роббена или Рибери.

Мы пригласили Хамеса не для того, чтобы кого-то заменить, а чтобы дополнить команду. Он хороший игрок, думаю, он может нам помочь. Хамес знает, если он заслужит играть, то выйдет на поле, если нет — сядет в запас, как это делают многие игроки. Никому не гарантировано место в составе», — цитирует Анчелотти Daily Mail.

Хёнесс: в вопросе Хамеса «Бавария» полностью полагается на Анчелотти
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Карло Анчелотти Хамес Родригес
Новости. Футбол
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