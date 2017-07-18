Президент «Факела»: все задолженности перед игроками будут погашены к концу июля

Президент воронежского «Факела» Евгений Севергин рассказал, когда будут погашены задолженности перед игроками. В начале июня появилась информация, что перед футболистами существует задолженность за прошлый сезон. Игроки «Факела» собирались обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза.
«Пока никаких выплат не было. Все задолженности будут погашены к концу июля», — сказал Севергин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Несмотря на задолженности, «Факел» стартовал в сезоне-2017/18 с двух ничьих в матчах с «Волгарём» (0:0) и «Шинником» (2:2).
Игроки «Факела» обратятся в Палату по разрешению споров из-за долгов