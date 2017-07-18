Буйо: «Реалу» нет необходимости платить за де Хеа € 70-80 млн

Бывший голкипер мадридского «Реала» Франсиско Буйо прокомментировал информацию о том, что клуб вновь пытается приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Буйо считает, что «Королевскому клубу» не стоит платить за футболиста сборной Испании большие деньги.
«Если ты выигрываешь чемпионат Испании и дважды подряд побеждаешь в Лиге чемпионов… Очевидно, что в данный момент у „Реала“ нет проблем с позицией вратаря. Совсем наоборот. Де Хеа кажется мне очень сильным вратарём во всех аспектах, однако нет необходимости платить за него € 70-80 млн. Но скажу также, что наставник команды Зинедин Зидан знает лучше всех, что ей необходимо. Мне кажется, что де Хеа не перейдёт в „Реал“, иначе с ним уже заключили бы контракт», — цитирует Буйо Bernabeu Digital.