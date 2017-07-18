Кавазашвили: не завидую «Динамо» — выйти в РФПЛ и получить пощёчину от чемпиона

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча первого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится 18 июля на «Арене Химки».
«Я считаю, что «Динамо» придётся очень сложно. Особенно после победы «Спартака» в Суперкубке. Я обратил внимание, что красно-белые сейчас находятся на очень высоком психологическом и физическом уровне. Это о многом говорит. Я не завидую московскому «Динамо», потому что войти в РФПЛ и сразу получить спортивную пощёчину от чемпиона… Им будет очень сложно. Я верю, что наставник динамовцев Юрий Калитвинцев — достаточно опытный тренер и в прошлом футболист, но ему и его команде будет крайне тяжело.
«Спартак» уверенно переиграет своих соперников. Настолько уверенно, что «Динамо» вообще будет сложно показать рациональную и стабильную игру. Красно-белые сейчас демонстрируют по-настоящему добротный и сильный футбол, который мы видели, в особенности, в последних матчах прошлого сезона. Повторюсь, я не завидую московскому «Динамо». Да, они будут стараться, драться, жёстко играть. Но по классу «Спартак» сильнее. Предполагаю, что счёт будет или 3:0, или 3:1», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.