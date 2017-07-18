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Вице-президент «Барселоны»: Неймар на 200% не перейдёт в другой клуб

18 июля 2017, вторник. 14:35. Футбол

Руководство «Барселоны» нисколько не сомневается, что нападающий Неймар продолжит карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщил вице-президент сине-гранатовых по спортивным проектам Хорди Местре.

«Неймар на 200% не перейдёт в другой клуб. Я читал, что „ПСЖ“ категорически опровергает информацию, что пытается приобрести его», — приводит слова Местре Marca.

Ранее сообщалось, в частности, что «ПСЖ» готов заплатить за футболиста сборной Бразилии сумму трансферной компенсации, которая в данный момент составляет € 222 млн. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что отец Неймара на текущей неделе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и проведёт с ним переговоры.

Представитель «ПСЖ»: у Неймара огромная сумма отступных, нужно быть реалистами
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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