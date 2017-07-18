Морозова: для сборной России было важно стартовать с победы на чемпионате Европы

Полузащитник сборной России Елена Морозова, которая была признана лучшим игроком матча Россия – Италия (2:1) в финальной части чемпионата Европы, прокомментировала удачный старт российской команды.
«Очень рада, что взяли три очка. Согласна, что было важно стартовать с победы. Приятно, что признали лучшим игроком, но главное – победа. Ожидания от оставшихся матчей? Трудные и тяжёлые будут игры. Будем готовиться и выкладываться по максимуму», — рассказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
Следующий матч сборная России проведёт 21 июля против Швеции, а завершит групповой этап встречей с Германией, которая состоится 25 июля.
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