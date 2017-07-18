Испанская полиция объявила в международный розыск экс-президента CBF Тейшейру

Испанская полиция объявила в международный розыск бывшего президента конфедерации футбола Бразилии (CBF) Рикардо Тейшейру, сообщает Cronica.
Судья национального суда Испании Кармен Ламела постановила немедленно найти Тейшейру и заключить его под стражу. Тейшейра обвиняется в отмывании многомиллионных сумм вместе с экс-президентом «Барселоны» Сандро Роселем, который уже был арестован и отправлен в тюрьму.
Росель подозревается в отмывании денег и в том, что является членом предполагаемой преступной сети, которая зарабатывала комиссионные посредством продажи имиджевых прав сборной Бразилии. Предполагается, что впоследствии Росель и его сообщники отмывали деньги посредством своих компаний, которые находились в «райских» с точки зрения налогов странах.