Медведев: матч на «Олд Траффорд» – самые сумасшедшие эмоции в моей жизни!

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев рассказал, какие ощущения испытывал, выступая за «Ростов» в еврокубках, отметив особенную атмосферу в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
«Очень помогли родные трибуны в «Ростове», они гнали вперёд. Конечно, это было для меня что-то новое – так же как дебют в РФПЛ – но больше интерес, а не страх. Ну, если „Манчестер Юнайтед“ бояться, на игру вообще можно было не приезжать. Да, там играют мировые звёзды, но они обычные люди. На первый матч мы вышли с небольшим волнением – поэтому вначале «МЮ» нас немного «душил». А потом ребята собрались, стали держать мяч и поняли, что с такой командой вполне можно играть на равных, если чувствовать себя уверенно.
Матч на «Олд Траффорд» – самые сумасшедшие эмоции в моей жизни! Даже когда мы тренировались на пустом стадионе, ощущалась сумасшедшая аура. В условной Германии на «Альянс-Арене» такого не было. А вот именно у «МЮ» – да, чувствуется эта история, энергетика. На самом деле после матча даже не хотелось уходить с поля. Хотелось ещё играть и играть…" — цитирует голкипера пресс-служба столичной команды.