Кассано решил покинуть «Верону» спустя 8 дней после подписания контракта

Нападающий Антонио Кассано решил покинуть «Верону», с которой восемь дней назад подписал контракт. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Ожидается, что 18 июля Кассано организует пресс-конференцию, в ходе которой объяснит своё решение.
По данным источника, 35-летний Кассано покинул «Верону» по семейным обстоятельствам. Не исключено, что бывший форвард сборной Италии завершит карьеру игрока.
Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «блучеркьяти».
«Верона» объявила о переходе Кассано на правах свободного агента