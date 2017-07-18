Перишич, которым интересуется «МЮ», отправится с «Интером» в азиатское турне

Полузащитник Иван Перишич, в услугах которого заинтересован «Манчестер Юнайтед», отправится вместе с «Интером» в турне по Китаю и Сингапуру. Об этом говорится на официальном сайте нерадзурри. Хорватский футболист включён в список из 28 игроков, которые будут готовиться к новому сезону.
Ранее сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн. Также миланцы хотели заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.
«Интер» хочет получить Марсьяля как часть сделки по продаже Перишича в «МЮ»