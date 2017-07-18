Чоловяга: футбольный бог есть, и он был на стороне сборной России

Полузащитник женской сборной России Анна Чоловяга прокомментировала победу над Италией (2:1) в первом матче финальной части чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
«Впечатления только положительные. Мы долго шли к этому матчу, готовились. Выполнили установку тренера, желание и сплочённость позволили обыграть итальянок. Я и вся команда очень рады, что взяли три важных очка. Было важно, очень важно стартовать с победы, в первую очередь для нас, девчонок, мы столько прошли. Но нужно двигаться дальше, оставить эмоции, очень важные матчи впереди.
Момент у наших ворот в конце встречи? Очень переживали, очень нервная концовка. Мы не должны были такого допускать. Но, как говорят, футбольный бог есть, и он был на нашей стороне в этот день. Мелочей не бывает, я так скажу. И счёт остаётся, так что забыли на время и идём дальше.
Как отпраздновали? Порадовались, но мы ещё ничего не сделали, чтобы праздновать. Этот матч мы уже оставили позади, впереди игра со Швецией, все мысли о ней. Будем готовиться, тренер нас направит, сделаем всё возможное, чтобы выиграть», — рассказала Чоловяга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
Видео момента, после которого сборная Италии едва не сравняла счёт можно посмотреть в «Твиттере».