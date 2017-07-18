Мане вернётся в общую группу «Ливерпуля» на следующей неделе

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на следующей неделе вернётся в общую группу. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сенегалец присоединится к своим партнёрам по команде на подготовительном сборе в Германии.
25-летний форвард, получивший травму в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) прошлого сезона, был прооперирован, после чего был вынужден пропустить остаток сезона.
В прошлом сезоне Мане принял участие в 27 матчах Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Мане будет прооперирован и пропустит остаток сезона