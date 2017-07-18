Силкин: «Динамо» даст бой «Спартаку» и не проиграет его

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился своим прогнозом на матч 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак». Встреча состоится 18 июля.
«У меня большие ожидания от игры. «Динамо» целый год не играло в Премьер-Лиге. Хочется увидеть, как сейчас выглядит команда, особенно на фоне чемпионской команды «Спартака». Не сомневаюсь, что «Динамо» окажет должное сопротивление и даст бой. Это московское дерби, футболистов дополнительно настраивать не надо, игроки на поле покажут максимум своих возможностей. Фаворитом, конечно, является «Спартак». Во-первых, он – чемпион. Во-вторых, красно-белые выиграли Суперкубок России, команда на позитиве. Динамовцам же терять нечего, они будут биться. Думаю, «Динамо» не проиграет. Ставлю на ничью, 1:1», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». Начало — в 19:30 мск.