Вратарь женской сборной России: мне хотелось делать просто невероятные вещи

Вратарь женской сборной России Татьяна Щербак поделилась впечатлениями от победы над Италией (2:1) в первом матче финального раунда чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
«После того как увидела наш быстрый гол, у меня по телу пробежали мурашки. Это ещё больше меня завело. Мне хотелось спасать, выручать и делать просто невероятные вещи. Это непередаваемые эмоции. Дрожь присутствует всегда — до свистка, до первого касания мяча. Сначала стараешься сыграть попроще, поаккуратнее, а потом уже как складывается игра. Очень приятно было слышать поддержку с трибун. Это придавало ещё больше эмоций!
Мой любимый игрок — Буффон, но я не стараюсь копировать его действия. Он великолепный вратарь, у которого очень много багажа за спиной. Конечно, во многих моментах я хотела бы быть похожей на него, но, к сожалению, я девушка. Мне не по силам некоторые ситуации", — рассказала Щербак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Видео сейва Татьяны Щербак можно посмотреть в «Твиттере».